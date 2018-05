Arriva vinder NT’s kvalitetspris for tredje år i træk

Torsdag 17. maj 2018 kl: 16:15

Bonusmodel skal sikre kvalitet og miljørigtighed

Af: Redaktionen Arriva har leveret kørsel til NT i mange år, og det er tredje gang, at selskabet vinder NT’s kvalitetspris. Det er rute 90 (Hanstholm-Thisted-Nykøbing), der igen i 2017 har opnået det bedste resultat inden for serviceparametrene kundetilfredshed og brændstofforbrug, som NT’s kvalitetspris er baseret på.For år tilbage udarbejdede NT og vognmændene i fællesskab en bonusmodel, som blev indført i trafikselskabets udbudskontrakter. Formålet var at give vognmænd og chauffører incitament til sammen at lægge en ekstra indsats for at sikre miljørigtig kørsel og øge kundetilfredsheden i de nordjyske busser.Helt konkret måles der i bonusmodellen på kundernes oplevelse af den service og kvalitet, som vognmændene leverer i den daglige buskørsel samt brændstofforbrug pr. køreplan time. Derefter modtager den vognmand, der i det pågældende bonusår har opnået det bedste resultat i forhold til størrelse, årets førsteplads og en bonuscheck på 25.000 kroner. Vognmændene belønnes samtidig, hvis antallet af kundeklager falder, og kundetilfredsheden stiger på deres individuelle linjer og afgange.- Vi er meget glade for at kunne belønne Arriva med årets kvalitetspris for den flotte indsats, de har leveret i år. Vi oplever generelt en stigende kundetilfredshed i hele Nordjylland, og antallet af klager er faldet med 6 procent i forhold til sidste år, så vi nu har 35.000 påstigere pr. klage, siger Thomas Øster, der er direktør for NT.Han benytter lejligheden til at rose samtlige chauffører for det fantastiske stykke arbejde, de leverer hver dag for NT’s mange kunder.- De er vores ansigt ud af til og utroligt afgørende for den oplevelse, som kunderne har. Sammen arbejder vi på at gøre kundeoplevelsen endnu bedre, siger han.



























