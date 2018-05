- Dansk transportorganisationen mødtes med finsk vognmandsorganisation

Torsdag 17. maj 2018 kl: 11:48





ITD kalder mødet med SKAL som konstruktivt. SKAL er associeret medlem af den nordiske interesseorganisation NLA, der tæller SÅ fra Sverige, NLF fra Norge og DTL fra Danmark.





ITD oplyser, at de to organisationer udvekslede synspunkter på en række områder - udstationeringsdirektivet, cabotagekørsel, kombinerede transporter og kørehviletidsreglerne.





Ifølge ITD deler de to organisationerne mange synspunkter på vejpakken fra EU - eksempelvis om udstationering på vejgodstransporter og køre- og hviletidsreglerne.





- Vi havde en rigtig god dialog med vores finske kollegaer. Vi ser i begge organisationer et stort behov for, at man opnår et stærkt forhandlingsresultat med fælles EU-regler. Vi er enige om fortsat at holde tæt kontakt i de videre forhandlinger i EU, siger Carina Christensen.





- Vi mødtes med vores finske kollager i SKAL for at orientere hinanden om vores positioner på vejpakken samt drøfte det videre forhandlingsforløb. Det er meget vanskelige forhandlinger, der lige nu er i fuld gang i forhold til vejpakken. Alle europæiske transportorganisationer arbejder hårdt på at finde fælles positioner, der kan samle EU-medlemslandene og sikre de bedst mulige fremtidige betingelser for vejtransporterhvervet, siger ITD’s administrerende direktør Carina Christensen.