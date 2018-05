Kampagne sætter fokus på respektfuld adfærd over for billetkontrollører

Torsdag 17. maj 2018 kl: 15:00

Fakta

Selvom tonen er skærpet i de senere år, har Movia med konfliktdæmpende uddannelse og kurser til billetkontrollørerne haft succes med at nedbringe psykiske og fysiske overfald

I 2016 var der sammenlagt 66 procent færre registrerede episoder i billetkontrollen i forhold til året før med et fald fra 83 til 28 registrerede fysiske og psykiske episoder

En fysisk episode går fra uønsket fysisk kontakt, spyt og skub til voldeligt overfald

En psykisk episode for eksempel kan være skældsord eller overfusning

En netop offentliggjort opgørelse for 2017 viser, at antallet af psykiske og fysiske overfald på billetkontrollørerne fortsat er faldende

Movia havde sidste år 12 registrerede episoder, hvoraf tre episoder ikke skyldtes billetkontrolarbejdet

Af: Redaktionen Trafikselskabet følger med en fem uger lang kampagne for go’ stil i busserne op på udsendelserne, som gav et indblik i blandt andet billetkontrollørernes arbejde og den hårde tone, som offentlige frontmedarbejdere må lægge øre til.- Med kampagnen ønsker Movia at holde fast i, at den gode oplevelse i busser og lokaltog skal gælde for vores mange passagerer, men også for vores ansatte, siger kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.Kampagnen formidler budskabet om, at ”vi er sammen om at få det hele til at køre”, og at ”det er go’ stil at have styr på billetten”.- Den hårde tone overfor Movias billetkontrollører og andre frontlinjemedarbejdere i det offentlige betyder, at vores medarbejdere ofte må tåle mere end rimeligt er. Udsendelserne på TV2, som Movia bidrog aktivt til, gjorde et dybt indtryk på os. Nu følger vi op med en kampagne, der gerne skal bidrage til at fastholde fokus på den rare stemning og dæmpe den hårde tone, som vores billetkontrollører også mødes med, siger Camilla Struckmann.Den nye kampagne, der kører i busser og på Facebook, er ét af flere initiativer, som Movia tager for at forbedre arbejdsmiljøet for billetkontrollørerne.Movia har også indgået et samarbejde med forskere fra Københavns Universitet om et forskningsprojekt i konflikthåndtering. Movia forventer gennem projektet at blive klogere på, hvordan billetkontrollørerne i dagligdagen kan arbejde endnu mere med at nedtrappe konflikter, så flere ubehagelige oplevelser kan undgås.Movia har de senere år haft stort fokus på at øge sikkerheden og styrke arbejdsmiljøet for kontrollørerne. De mange forskellige tiltag - sammen med uddannelse og træning i konfliktdæmpende adfærd - mener Movia er medvirkende årsag til, at der i 2017 har været færre indmeldte episoder i form af verbale og fysiske overfald på personalet.