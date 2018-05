Hollandsk koncern sætter strøm til en DAF

Torsdag 17. maj 2018 kl: 09:44

DAF CF Electric VDL E-Power - tekniske fakta:

Trækkerens egenvægt: 9,700 kg

El-motors effekt: 210 kW

Drejningsmoment: 2.000 Nm

Batteri-kapacitet: 170 kW

Rækkevidde: 100 km

Hurtigopladning: 30 minutter

Fuld opladning: 1,5 timer

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Med en elektrisk lastbil som den nye DAF CF Electric VDL E-Power tilkoblet en en- eller to-akslet citytrailer, kan man distribuere emissionsfrit og ganske støjsvagt. Det sidste betyder, at man kan udvide tidsrummet, hvor man kan distribuere varer i byerne, hvis man kører elektrisk.Den DAF CF Electric VDL E-Power som blev præsenteret onsdag, er en forserie-lastbiler, som en række kunder får mulighed for at køre med i løbet af året. Som navnet siger, er det DAF, der leverer lastbilen uden traditionel dieselmotor, mens VDL, der har mange års erfaring med elektriske drivliner, leverer el-motor, batterier og det, der ellers hører til en elektrisk drivline.I forbindelse med præsentationen af den elektriske DAF fremhævede DAF Trucks koncernchef, Preston Feight, at DAF Trucks var en af de første lastbilproducenter i Europa, der lancerede hybrid-lastbiler til distribution. Efterfølgende har DAF Trucks udviklet videre på hybrid-løsningerne og helt elektriske drivlinier.VDL har gennem de seneste år leveret adskillige serieproducerede e-busser - eksempelvis større ordre til Eindhoven og Amsterdam. Med el-busserne har VDL markeret sig som en leverandør af el-drevne køretøjer, der kan operere i daglig drift.- Partnerskabet med DAF er en spændende udvikling og repræsenterer en stor mulighed for to af Eindhoven’s teknologivirksomheder, når det gælder om at lede markedet for elektriske erhvervskøretøjer, sagde Willem van der Leegte, VDL Groep’s koncernchef.DAF og VDL peger på, at rækkevidden på 100 km mellem hver opladning er dækkende for distribution af mange leverancer i byerne. En hurtigopladning tager en halv time, mens en fuld opladning tager halvanden time.