Østersørederi transporterer stadigt flere lastbiler

Onsdag 16. maj 2018 kl: 15:10

Af: Redaktionen I de første fire måneder af 2018 steg antallet af fragtenheder på Gedser-Rostock med 10,8 procent og 9,3 procent på Rødby-Puttgarden i forhold til samme periode i 2017.Scandlines peger på, at kunderne har taget godt imod den øgede kapacitet på rederiets ruter. I 2016 indsatte Scandlines to nye hybridfærger på Gedser-Rostock, som med plads til 96 lastbiler på to vogndæk har øget fragtkapaciteten betydeligt.Indsættelsen af de to nye hybridfærger på Gedser-Rostock gav Scandlines mulighed for at indsætte færgen Kronprins Frederik, der hidtil havde betjent ruten Gedser-Rostock, som fragtfærge på Rødby-Puttgarden ud over de fire passagerfærger, der sejler i halvtimedrift fra begge havne. Færgen Holger Danske, der sejler med særligt gods, herunder levende dyr, er også sat ind.Færgen Kronprins Frederik har en kapacitet på 40 fragtenheden og sejler op til fem hverdage om ugen. En stor del af fragtkunderne benytter overfartstiden på 45 minutter til at holde den lovpligtige pause efter 4,5 timers kørsel. Når lastbilchaufførerne er ankommet til Tyskland, kan de straks fortsætte kørslen sydpå og samtidig overholde køre- og hviletidsbestemmelserne.Kunderne kan hver dag vælge mellem 120 afgange på de to ruter. Årligt bliver det til over 42.000 afgange.