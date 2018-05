Palfinger har fået ny sælger

Onsdag 16. maj 2018 kl: 14:49

Janus Pedersen Janus Pedersen er skiftet fra jobbet som servicetekniker til sælger for Palfinger på Sjælland.

Af: Redaktionen Janus Pedersen er oprindelig uddannet lastvognsmekaniker og fik sit svendebrev i 2002.- Jeg elsker jobbet hos Palfinger. Det gjorde jeg, både da jeg var servicetekniker - og ikke mindst nu, hvor jeg har fået muligheden for at sælge materiel fra verdens største producent af kraner. Det er jeg stolt af, siger Janus Pedersen, der allerede har solgt et par kraner på Sjælland.







Janus Pedersen indgår i et tæt samarbejde med Johnnie Espersen, der er salgschef på Sjælland.













