Aarhus Sporveje indsætter fire el-busser

Onsdag 16. maj 2018 kl: 14:58

Fakta om el-busser i Aarhus:

I august 2019 sætter Aarhus Sporveje fire elbusser i daglig drift

Elbusserne skal køre mellem Holme og Frydelund, gennem centrum

Ruten er cirka 15 kilometer lang

Elbusserne reducerer CO2-udledningen med cirka 204 tons årligt

Volvo Busser skal levere busserne, mens ABB leverer ladestandere

Af: Redaktionen I forhold til busser med motorer, der kører på fossile brændstoffer, udleder el-busser hverken CO2 eller partikler, når de kører. Busserne vil derfor bidrage til mindre CO2-belastning, NOx-udslip og partikelforurening. Samtidig er støjen fra el-busser markant lavere end støjen fra eksempelvis dieselbusser.De fire el-busser, der skal leveres af Volvo Busser, skal køre på linje 13, der forbinder Holme i det sydlige Aarhus og Frydenlund i det nordvestlige Aarhus mellem Ringvejen og Ringgaden. Den rute, som linje 13 kører, er cirka 15 kilometer lang og fører gennem Bruunsgade, Park Allé og Busgaden i det centrale Aarhus.- Det er glædeligt, at vi får afprøvet elbusser, så luftforureningen og støjniveauet i den indre del af Aarhus bliver reduceret. Anskaffelsen af elbusser er derfor også i tråd med kommunens klimaplan, hvor vi netop har ønsket en elektrificering af den kollektive trafik, som ét af flere initiativer, siger rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus, Bünyamin Simsek (V).Han ser med tilfredshed på tiltaget, der skal være med til at realisere Aarhus Kommunes klimaplan frem mod 2020.Direktør ved Midttrafik, Jens Erik Sørensen glæder sig over, at Aarhus Kommunes ønske om elbusser er imødekommet. Erfaringerne fra Aarhus skal nu bruges til at rådgive andre kommuner i Midttrafiks område.- Vi oplever i stigende grad, at kommunerne gerne vil skifte til miljø- og klimavenlige busser. El-busserne er det seneste eksempel på en teknologi, der kan hjælpe kommunerne til at nedbringe CO2-udledningen. Nu ser vi frem til at få nogle erfaringer, som vi kan bruge i vores rådgivning af andre kommuner, der også efterspørger miljøvenlige alternativer til dieselbusserne, siger han.Det er Busselskabet Aarhus Sporveje, der kører bybusserne i Aarhus, som skal stå for den daglige drift af el-busserne. Her ser direktør Finn Mikkelsen frem til at medvirke til en forbedring af miljøet i Aarhus og samtidig få praktisk erfaring.- Vi er ISO-certificeret i miljøledelse, så vi er meget opmærksomme på vores påvirkning på miljøet. En investering i el-busser er til gavn for såvel kundeoplevelsen som for miljøet i kraft af reduceret luft- og støjforurening. Med et projekt i denne størrelsesorden kan vi i lille skala opbygge værdifuld viden og erfaring, før vi går i stor skala, siger Finn Mikkelsen.For at kunne gennemføre en hel dags kørsel, skal busserne løbende lade via en pantograf ved en endestation. Pantografen leveres af ABB, mens de fire busser er Volvo 7900 Electric.