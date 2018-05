15-årig kørte uden billet og svinede politiet til

Onsdag 16. maj 2018 kl: 11:04

Af: Redaktionen Da den 15-årige ikke kunne vise en billet, bad kontrolløren om hans ID, så han kunne give ham kontrolafgift. Drengen nægtede at oplyse sit navn og personnummer, og derfor ringede kontrolløren til politiet. Da patruljen kom frem, nægtede drengen stadig at opgive sine personlige oplysninger.Da han til sidst gav dem, viste de sig at være falske. Det fik betjentene til at bede om det rigtige personnummer. Her valgte drengen i stedet at komme med en sjofel opfordring til den ene betjent, hvilket fik patruljen til at anholde ham for at forstyrre den offentlige orden. På politistationen kom drengen så i tanke om sit rigtige personnummer, som politiet kunne give videre til busselskabet.









