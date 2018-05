Mindre vognmandsfirma på Sjælland kan køre med gravkøer

Onsdag 16. maj 2018 kl: 10:52

Den nye Goldhofer-sættevogn bliver udstillet på Vestfyn Trækker fredag til søndag i næste uge.

Af: Redaktionen Den nye Goldhofer-sættevogn er udstyret med et superfleksibelt hjul-grøftsystem, så de fleste maskine kan passe ned i hjul-grøfterne og totalhøjden reduceres.Foran første aksel er der en dyb grøft i begge sider, denne grøft kan forlænges, når sættevognen trækkes ud. Samtidig findes der mellem første og anden aksel en fast hjulgrøft.Grøfterne er afdækket med specielle aluminiumsplader, som kan bruges i mange forskellige positioner - både som afdækning af grøfter eller som bund i grøfterne, når sættevognen trækkes ud.Bagerst på sættevognen findes en dyb grave-arms-grøft, således at transport af gravemaskiner kan reduceres i totalhøjden.Sættevognen er leveret med BPW ECO Max-aksler med luftaffjedring og monteret med Continental tvillingedæk. Første aksel er selvstyrende og med liftfunktion, mens anden og fjerde aksel er hydraulisk tvangsstyret.Lastefladen er med udtræk og måler 9.200 x 2.550 mm og kan udtrækkes med 4.190 mm til en maksimal længde på 13.390 mm. Låsning af udtrækstrin sker via fjedercylinder og konusbolt.Ramperne er to-delte med hydraulisk hæveværk, som er forskydelig til siden via hydraulik. I Rampecylinderen er integreret en mekanisk rampesikring for sikring i transportstilling. De hydrauliske funktioner som styring, ramper og støtteben styres alle via radio-fjernbetjening.På traileren er også monteret anti-skridbelægning på alle trinbrætsflader, Wabco Smartboard, centralsmøringsanlæg af fabrikatet Bekamax samt Bosch elektrohydraulikaggregat.Chassiset er svejst i højkvalitets finkornsstål og lakeret i blå farve. Goldhofer’s lakeringsproces er bygget op i otte trin og er en kvalitetsstandard på alle Goldhofer køretøjer.Interesserede kan hente adgangskort til Vestfyn Trækker





