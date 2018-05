Lastbil-koncern trimmer strukturen efter opkøb

Af: Redaktionen - Siden HE Jørgensens overtagelse af Nyscan-koncernen midt i marts har vi arbejdet benhårdt på at kortlægge mulighederne for koncernen, siger administrerende direktør Christian Barsøe, der har en fortid som administrerende direktør hos MAN Truck & Bus i Danmark.









- Vi ser masser af muligheder for at styrke Nyscan-virksomhederne. Efter dagens frasalg af vores serviceanlæg på Stamholmen på Avedøre Holme til MAN-koncernen, koncentrerer vi Iveco-aktiviteterne på vores nuværende anlæg i Roskilde og Glostrup. Vi skaber på denne måde en meget mere slagkraftig Iveco-organisation på Midtsjælland ind mod Hovedstadsområdet med vores Roskilde- og Glostrup-afdelinger som spydspids, siger Christian Barsøe.





Nyscan-koncernen består efter overtagelsen af autoriseret Scania-servicepartner Nyscan a/s med serviceanlæg i Roskilde, Køge, Vordingborg og Sakskøbing samt autoriseret Iveco-forhandler Nyscan Biler a/s med last- og varebilsanlæg i Glostrup og Roskilde. Nyscan, der i dag er en del af HE Jørgensen-koncernen med hovedsæde i Dalby på Sydsjælland, har i over 50 år leveret erhvervskøretøjer med tilhørende serviceydelser på store dele af Sjælland samt Lolland-Falster og i Storkøbenhavn.

















