Tyrkisk chauffør blev fængslet i fire uger

Tirsdag 15. maj 2018 kl: 12:59

Af: Redaktionen - Chaufføren fremviste en såkaldt turtilladelse, der giver en tyrkisk transportvirksomhed lov til at køre fra Tyrkiet til Danmark og hjem igen, siger specialanklager Pernille Moesborg fra Sydøstjyllands Politi og fortsætter:- Efterforskningen viste imidlertid, at lastbilen ikke havde hentet gods i Tyrkiet, men i Italien - en tur, som der ikke var tilladelse til.Den tyrkiske chauffør blev derfor sigtet for at have medvirket til, at transportvirksomheden har afgivet urigtig erklæring på tilladelsen.Chaufføren nægtede sig skyldig, men retten fandt det bevist, at der var begrundet mistanke og fængslede ham indtil 11. juni.- Det er en overtrædelse af straffeloven, der som udgangspunkt straffes med fængsel, og derfor har vi bedt om varetægtsfængsling i denne sag, siger Pernille Moesborg.Chaufføren har bedt Landsretten tage stilling til fængslingen med ønske om at blive løsladt.