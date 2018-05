Iveco får ny chef i Norden og Balticum

Tirsdag 15. maj 2018 kl: 11:44

Af: Redaktionen Håkan Jönsson arbejdede i årene hos Daimler Bus først med blandt andet ansvaret for det svenske marked. Siden 2015 har han været stationeret hos Daimler i Ulm i Sydtyskland, hvor han hr været Market Manager for importørerne i 28 lande i Europa og Centralasien.Håkan Jönsson begynder i sit nye job 1. august i Iveco North Europe & Baltics’hovedkontor i Albertslund vest for København.Iveco North Europe & Baltics dækker markederne i de fem nordiske lande og de tre baltiske lande.- Jeg ser virkelig frem til at begynde at arbejde med Iveco. Produkterne er blandt de bedste på markedet, og den tekniske udvikling med fokus på bæredygtig transport ligger i front, siger Håkan Jönsson og fremhæver de naturgasdrevne varebiler, lastbiler og busser som særligt interessante.Håkan Jönsson er 43 år og bor i Malmö.