Lastbilchauffører var med i gruppen af fartsyndere

Mandag 14. maj 2018 kl: 12:24

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Torsdag aften 10. maj fra klokken 22.00 fortsatte Midt- og Vestsjællands Politi med ATK måling i vejarbejdet på Køge Bugt Motorvejen ved Karlslunde mod syd.Politiet målte frem til klokken 05.00 fredag morgen, hvor asfaltarbejderne lagde sidste hånd på belægningen under viadukten på stedet.I alt registrerede politiet 369 bilister, der overtrådte hastighedsbegrænsningen på 50 km/t ved vejarbejdet. Omkring 100 af disse kørte over 30 procent for stærkt, så de ud over en bøde på mindst 3.000 kroner som minimum også får et klip i deres kørekort. Blandt fartsynderne var der ifølge politiet en del lastbilchauffører.Ud af de 369 bilister kørte 42 bilister over 100 km/t, hvilket udover en bøde på mindst 10.000 kroner også udløser en ubetinget frakendelse af kørekortet, at der er tale om skærpende omstændigheder med en fordobling af bøden, når man overtræder fartbegrænsningen ved et vejarbejde.Politiet oplyser, at den højest målte hastighed var 141 km/t.2.620 bilister passerede ATK vognen med korrekt hastighed.