Færdselsstyrelsen gør opmærksom på reglerne for eksamenskørsel

Torsdag 10. maj 2018 kl: 11:00

Eksamenskørsel



Intet krav om politiets tilladelse

Syn

Forsikring

Hastighed

Takograf (fartskriver)

Eksamenskørsel med veteranbiler

Bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv.

Af: Redaktionen Alle ungdomsuddannelser med en varighed af mindst to år er omfattet af reglerne om eksamenskørsel.Eksamenskørsel forudsætter ikke en tilladelse udstedt af politiet. Eksamenskørslen kan umiddelbart gennemføres, når betingelserne i bekendtgørelse om eksamenskørsel optog mv. er overholdt.Biler, der bliver anvendt til eksamenskørsel, skal være godkendt af en synsvirksomhed. Det betyder, at bilen såvel som eksamensindretningen skal godkendes. Begge godkendelser har hver en gyldighed på ét år.Herudover gælder der yderligere regler, som du kan læse om i bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv.Passagererne kan forlange at få synsrapport forevist forud for gennemførelsen af eksamenskørslen.Ejeren af en bil, der bliver anvendt til eksamenskørsel, skal have tegnet forsikring, der dækker personskade på de befordrede passagerer.Passagererne kan forlange at få forsikringspolicen fremvist forud for gennemførslen af eksamenskørslen.De gældende hastighedsbegrænsninger skal til enhver tid følges. Hastigheden må ikke overstige 40 km/t i tættere bebygget område og 60 km/t uden for tættere bebygget område. Derudover må eksamenskørslen ikke finde sted på motorvej eller motortrafikvej.Biler, der anvendes til eksamenskørsel mod betaling, skal have en takograf installeret.Dieseldrevne veteranbiler skal leve op til de samme krav som øvrige dieseldrevne biler i miljøzonerne (København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg).Miljøstyrelsen har 28. april 2017 meddelt, at styrelsen giver mulighed for dispensation fra partikelfilterkravet til visse veteranbiler til eksamenskørsel i perioden 16. juni til 9. juli 2017.De nærmere detaljer om mulighed for dispensation kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside.Bemærk blandt andet at veteranbiler med tilladelse til veterankørsel ikke må anvendes til eksamenskørsel. Hvis man vil anvende en veteranbil til eksamenskørsel, skal en erhvervet tilladelse til veterankørsel fravælges. Herefter kan der søges en godkendelse til eksamenskørsel.Interesserede kan læse mere her: