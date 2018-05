HMF’s ejere sikrer dansk ejerskab af virksomheden

Fredag 11. maj 2018 kl: 11:05

Af: Redaktionen Hans Bundgaard og Ingvar Bundgaard Jensen er med overdragelsen og salget udtrådt af ejerkredsen, og Bundgaard Fonden har det fulde ejerskab af Højbjerg Maskinfabrik A/S med underliggende selskaber.- Det har været en lang og vanskelig proces at komme hertil, og der er naturligvis en masse følelser involveret i dette både for os selv og vores familier, siger Hans Bundgaard og Ingvar Bundgaard Jensen samstemmende.-Vi forlader den virksomhed, som har været en stor del af vores liv, men vi gør det med tiltro til det nye ejerskab. Vi forlader et HMF i topform, og vi ønsker alt det bedste for medarbejdere og ledelse i tiden fremover, påpeger de begge.Bundgaard Fonden’s formål er at sikre, at Højbjerg Maskinfabrik til enhver tid udvikles med langsigtet fokus på et stærkt HMF til gavn for kunder, partnere og medarbejdere. Fondens formål er endvidere at bidrage med beløb til indkøb af udstyr til hospitaler i Aarhus Kommune.Jens Jørgen Madsen, tidligere koncernchef i Grundfos, bliver ny bestyrelsesformand for Bundgaard Fonden.Bestyrelserne i Højbjerg Maskinfabrik A/S og HMF Group A/S fortsætter uændret, og det er også fremover bestyrelserne i disse selskaber, der sammen med direktionen, leder virksomhederne.















