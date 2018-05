De nye lastbiler er kørt frem

Onsdag 9. maj 2018 kl: 13:37

Af: Jesper Christensen Dermed er det også værd at se på det samlede antal nyregistrerede lastbiler i årets første fire måneder. Det endte ifølge De Danske Bilimportører på 1.669, hvilket er en fremgang på 1,89 procent i forhold til samme periode sidste år.De Danske Bilimportører peger på, at lastbilsalget har været højt de seneste tre år, og at efterspørgslen efter transportkapacitet er meget stor.- Lastbilsalget er absolut tilfredsstillende og har været det i rigtig lang tid nu. Der er ofte udsving fra måned til måned, og så længe vi er godt med samlet set for året, er vi bestemt glade. Efterspørgslen efter lastbiler er høj - både herhjemme og i resten af Europa. Derfor har vi da også ganske pæne forventninger til et godt og stabilt marked fremover, siger direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.Han forklarer, at når man ser på fordelingen af lastbilleverancerne, er tendensen stadig, at de mindste lastbiler fra 3,5 ton til 16 ton totalvægt går tilbage. I 2010 udgjorde de eksempelvis ca. 19 procent af markedet. I første kvartal af 2018 er andelen faldet til omkring 7 procent ifølge De Danske Bilimportører.











