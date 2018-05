April bød på flere nye biler

Onsdag 9. maj 2018 kl: 14:16

Af: Redaktionen Trods et større antal solgte biler i april er antallet af nye biler faldet med 2,5 procent i løbet af årets første fire måneder sammenlignet med samme periode sidste år.- April blev et pænt stykke højere end sidste års salg, hvilket vi selvfølgelig er glade for, men vi noterer os også et marginalt mindre salg i årets første fire måneder end sidste års tilsvarende periode. Modsat oplever vi fortsat en stor og sund interesse for anskaffelse af ny bil, og med afklaringen af overenskomstforhandlingerne, har vi en positiv forventning til de næste måneder, siger direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.