Taxi-vognmænd stemmer ja til fusion med Danske Busvognmænd

Onsdag 9. maj 2018 kl: 11:04

Af: Redaktionen Fusionen udspringer af et stærkt samarbejde mellem Dansk Taxi Råd og Danske Busvognmænd, som er blevet mere intensiveret i de senere år, hvilket senest kom til udtryk i forbindelse med tilblivelsen af den nye taxilov. Sammenlægningen bunder i, at busvognmændene og taxivognmændene ser et behov for at slå de faglige kompetencer sammen i en ny forening, der med flere faglige kompetencer og en større organisation vil styrke budskaberne overfor politikere og embedsmænd.Danske Busvognmænds formand, John Bergholdt, var efter afstemningen på taxi-vognmændenes generalforsamling glad over at fusionen også har fået et klart mandat af taxibranchen.- Fusionen er et fornuftsægteskab, der er baseret på økonomisk, faglig og politisk fornuft. Forandringerne presser sig på og vi vil hele tiden se nye transportformer dukke op i begge brancher. Derfor skal bus og taxibranchen stå sammen med en samlet stærk stemme rent politisk i vores fælles nye forening, mens vi sammen blive et led i denne udvikling i stedet for at sige nej tak, lød det fra John Bergholt efter beslutningen.Også Dansk Taxi Råds afgående formand, John Lindbom, der har været formand gennem 15 år, var tilfreds med det klare mandat, som fusionsplanerne fik fra Dansk Taxi Råds medlemmer.- Først og fremmest ønsker jeg at takke medlemmerne for den positive tilbagemelding på fusionen. Som det fremgik af min beretning, så var mit mål med oprettelsen af Dansk Taxi Råd i sin tid at samle branchen. Jeg er derfor utroligt stolt over, at det på min sidste dag som formand for Dansk Taxi Råd nu også er lykkedes os at fusionere med Danske Busvognmænd. Det giver grundlag for en særdeles slagkraftig brancheforening, sagde John Lindbom.Før fusionen rent formelt bliver en realitet, skal den stemmes igennem ved en ekstraordinær generalforsamling hos Danske Busvognmænd. Men fusionsplanerne fik en meget positiv tilbagemelding fra medlemmerne af Danske Busvognmænd, da de holdt generalforsamling i Billund i marts.