Færdselsstyrelsen oplyser om nye regler for syn af køretøjer

Onsdag 9. maj 2018 kl: 10:57

Af: Redaktionen De nye EU-regler skal sikre, at synshaller udfører periodisk syn ud fra de samme obligatoriske minimumskrav. Derfor er det frem over de samme minimumskrav - og eventuelle sanktioner som følge af fejl og mangler - ved periodisk syn i hele EU.Reglerne omfatter periodisk syn for blandt andet busser, lastbiler, person- og varebiler.For bilejere i Danmark vil den væsentligste konsekvens af de nye regler være, at visse typer af fejl og mangler fundet ved et periodisk syn, og som bilejeren hidtil har fået repareret uden yderligere kontrol, fra og med 20. maj skal kontrolleres ved et omsyn. For eksempel vil en defekt pære i en forlygte frem over medføre et obligatorisk omsyn.De nye regler betyder ikke, at selve synet ændrer sig.Køretøjer skal fortsat kontrolleres for fejl, der kan påvirke miljø og færdselssikkerhed - blot vil det fremover ske ud fra de fælleseuropæiske minimumskrav.Der bliver heller ikke ændret på, hvor ofte en bil skal til syn.











Interesserede kan læse mere om syn her:



Køretøjstyper og indkaldelsestid Køretøjstyper Bemærkninger Indkaldes 1. gang efter

Periode mellem syn

Personbil til højst 9 personer

4 år

2 år

Varebil (tilladt totalvægt højst 3500 kg)

4 år

2 år

Stor personbil til flere end 9 personer

1 år

1 år

Lastbil (tilladt totalvægt over 3500 kg)

1 år

1 år

Påhængsvogn til bil, totalvægt over 3500 kg

1 år

1 år

Sættevogn til bil, totalvægt over 3500 kg

1 år

1 år





Anvendelse Bemærkninger Indkaldes efter

Periode mellem syn

Registreret til veterankørsel

35 år

8 år

Udlejning uden fører

Motorcykel og varebil

2 år

2 år

Øvelseskørsel

Motorcykel og varebil 2 år

2 år

Udlejning uden fører

Andre køretøjer end motorcykel, person- og varebil 1 år

1 år

Øvelseskørsel Andre køretøjer end motorcykel, person- og varebil

1 år

1 år

Udrykningskørsel

1 år

1 år

Transport af farligt gods

1 år

1 år

Taxikørsel 1 år

1 år

Limousinekørsel 1 år

1 år

Kørsel for offentlig myndighed 1 år

1 år

Rutekørsel 1 år

1 år





(Kilde: Færdselsstyrelsen)



