Rastepladserne langs motorvejene har plads til omkring 1.300 lastbiler på samme tid

VEJDIREKTORATET:

Tirsdag 8. maj 2018 kl: 09:00

E45 fra Frøslev til Randers i både syd- og nordgående retning

E20 fra Østfyn til Esbjerg i vestgående retning

E20 fra Trekantområdet til Odense i østgående retning

Rute 18 fra Trekantområdet til Herning i nordgående retning

Af: Jesper Christensen Ifølge et notat, som Vejdirektoratet har udarbejder på baggrund af optællingerne, er der overbelægning på en lang række rastepladser langs centrale dele af motorvejsnettet.Det gælder navnligt:





Men der er også rastepladser andre steder i lander, hvor kapaciteten bliver mere end udnyttet. Ifølge notatet gælder det eksempelvis rastepladser i Himmerland og Vendsyssel og rastepladser forskellige steder på Sjælland og Lolland-Falster - eksempelvis Tappernøje, Karslunde, Farø og Tuelsø Nord.I weekenderne er det navnligt på rastepladserne Frøslev Ø og V, Harte N og S, Skærup Ø, Karlslunde Ø og V, samt Tappernøje Ø, hvor der er kapacitetsproblemer.Vejdirektoratet peger i notatet blandt andet på, at kapaciteten er hårdest udnyttet mandag og tirsdag, mens weekenderne har et lavere parkeringsomfang.I notatet anfører Vejdirektoratet med viden fra andre kilder også, at der i weekender typisk parkeres i mere end 24 timer.