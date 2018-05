Folketinget ser på miljøbelastning og vejafgifter

Mandag 7. maj 2018 kl: 18:00

Af: Jesper Christensen Derudover vil lovforslaget også - hvis det bliover vedtaget - også gøre det muligt for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler, at få adgang til Køretøjsregisteret.Dermed kan virksomhederne via nummerpladeoplysninger sende en opkrævning til et køretøjs ejer. Hertil kommer, at det med forslaget vil blive muligt at anvende betalingsløsninger, hvor trafikanterne ikke skal standse op for at betale for at benytte vejen, broen eller tunnelen.Vognmandsorganisationen DTL oplyser til blandt andre transportnyhederne.dk, at organisationen med tilfredshed ser på den forbedrede miljømæssige profil af afgifterne og noterer, at de nyeste Euro 5- og Euro 6-køretøjer får en lille besparelse på 16 kroner årligt - dog kun Euro 6 fra 1. januar 2020.







DTL noterer også med tilfredshed, at lovforslaget ikke vil påvirke konkurrenceevnen negativt for danske vognmænd i forhold til udenlandske vognmænd, da den varige provenu-virkning efter tilbageløb og adfærd årligt udgør 5 millioner kroner årligt for danske vognmænd og 40 millioner kroner for udenlandske vognmænd.









Nuværende takster Takster efter 1. juli 2018 Ændring i procent Med højst tre aksler Udstødningsklasse







Euro 0 7.156 10.470 46,3 %

Euro 1 6.336 9.101 43,6 %

Euro 2 og renere 5.591 7.925 41,7 %

Euro 3 5.591 6.891 23,3 %

Euro 4 5.591 6.265 12,1 %

Euro 5 5.591 5.581 -0,2 %

Euro 6 og renere 5.591 5.581 -0,2 %









Med mindst fire aksler









Euro 0 11.555 17.555 51,9 %

Euro 1 10.437 15.196 45,6 %

Euro 2 og renere 9.318 13.216 41,8 %

Euro 3 9.318 11.482 23,2 %

Euro 4 9.318 10.448 12,1 %

Euro 5 9.318 9.302 -0,2 %

Euro 6 og renere 9.318 9.302 -0,2 %

