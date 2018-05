Vognmand i Aars siger alle gode gange fire - og nok også fem

Mandag 7. maj 2018 kl: 15:30

Af: Redaktionen - Indtil for 14 dage siden kørte jeg i en DAF XF 510 med over 700.000 km på tælleren. Den var jeg rigtig godt tilfreds med, men nu kører jeg i en ny DAF XF 530 med 10.000 km på tælleren. Det er jeg også rigtig godt tilfreds med, siger han.Hans glæde skyldes ikke mindst, at han med 40 tons totalvægt både ud og hjem holdt 3,3-3,4 km på literen i 510’eren og forventer at runde 3,5 km på literen i den nye 530’er.Dan B. Pedersen har fået leveret den nye DAF af Lastbilmægleren v. Carsten Lykke i Hedensted, og det er han også rigtig godt tilfreds med.- En aftale er en aftale med Carsten, og man behøver ikke at skrive alting ned. Han holder, hvad han lover, fastslår vognmanden fra Aars.Og ganske som Carsten Lykke lovede, da de handlede bil i februar, er den nye DAF præcis, som Dan B. Pedersen ønskede sig ifølge aftalt specifikation med aftalt opbygning i aftalt kvalitet til aftalt pris.- Opbygningen er udført af PM Lastvogns Service i Hedensted. Ud over at være DAF-servicepartner er de rigtig gode til opbygninger, og jeg er glad for at være blandt de udvalgte kunder, som PM vil bygge biler for. Det er jo ikke alle, der er lige så heldige, fastslår Dan B. Pedersen.Opbygningen består af kompressoranlæg til losning af de tanksættevogne, som vognmanden primært kører med. Desuden er der blevet plads til en meget stor værktøjskasse i højre side samt 845 liter brændstoftank i venstre side. AdBlue-tanken er som på de fleste DAF’er gemt af vejen under førerhuset i venstre side, mens batterierne er placeret i chassisoverhænget bag bagakslen.Hele herligheden er dækket af med en aludørk i fuld bredde og længde med integrerede sidemarkeringslygter, så bilen både ser godt og er nem at rengøre. Bag på førerhuset har Dan B. Pedersen fået monteret det obligatoriske ADR-udstyr i form af skabe til ildslukkere, gnistfri skovl samt kost i den ene side og 30-liters vandtank til håndvask med videre i den anden side. Det hele er lakeret i samme metalblå farve som resten af bilen.Som herre i eget førerhus har Dan B. Pedersen mulighed for at få det, som han vil ha’ det. Og det har Fix Autopolstring i Hedensted hjulpet ham med. Ud over det righoldige standardudstyr, som det store Super Spacecab førerhus er udrustet med, har den fået en tand ekstra med Fix-specialiteter som beklædning af skabe, vægge og loft, skræddersyede måtter og gardiner.Dan B. Pedersen har kørt DAF i ca. 15 år. Egentlig var han mest til Scania, men hvad han dengang troede skulle være et eventyr med en ny R 144, udviklede sig til noget af et mareridt.- Den 144 var jeg glad for i ca. 14 dage. Siden har jeg været glad for DAF, konstaterer han tørt.- Jeg kører 160-170.000 km om året og skifter bil, inden den runder trekvart million. Min 510’er har kørt uden problemer, og jeg forventer det samme af den nye 530’er.Dan B. Pedersen fylder 60 år om nogle måneder og regner med at køre i den nye bil i fire-fem år. Så vil han formentlig skifte en sidste gang, så han og hans sidste bil kan gå på pension, inden han fylder 70.