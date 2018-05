Ny Nyscan-direktør kommer med MANge års lastbilerfaring

Mandag 7. maj 2018 kl: 10:56

Af: Redaktionen Christian Barsøe, der fyldte 50 år for et par uger siden, kommer senest fra en stilling som administrerende dirirektør i handelsvirksomheden Baltic Asiatic Holding. Han er dog nok mest kendt fra lastbilbranchen, hvor han i over 20 år arbejdede for hos den danske importør af MAN lastbiler og busser i Greve - heraf de sidste 10 år som henholdsvis salgsdirektør og administrerende direktør.





- Det er altid spændende at komme til en veletableret virksomhed som Nyscan. Jeg er lige fyldt 50 og har mere end 20 års lastbilerfaring med i bagagen, og Nyscan-koncernen kunne for nylig fejre 50-års jubilæum i lastbilbranchen. Der ligger et stort potentiale i virksomheden og de mere end 100 erfarne og kompetente medarbejdere, siger Christian Barsøe i forbindelse med sit nye job.



