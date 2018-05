Nyt forsøg skal afkorte trafikkøer hurtigere efter uheld på E20 på Fyn

Mandag 7. maj 2018 kl: 14:06

Af: Redaktionen I første fase af forsøget vil Vejdirektoratet og Fyns Politi drøfte redskaber og indsats-muligheder med de andre relevante aktører. Mulige indsatser kan for eksempel være hurtigere rekvirering af materiel til oprydning ved uheld, afprøvning af andet materiel til oprydning og effektivisering af kommunikationsgange.





Drøftelserne vil ske i samarbejde med de andre parter, der også arbejder med at håndtere uheld på motorvejsnettet - blandt andet de lokale redningsberedskaber og sundhedsberedskabet. De vil blandt andet bygge på erfaringer fra andre lande, hvor man har forsøgt at koordinere samarbejdet mellem myndighederne bedre for at reducere trafikanternes tidstab ved uheld.





- Det er utrolig komplekst at rydde op efter uheld, siger områdechef Charlotte Vithen fra Vejdirektoratet.





- Der er mange parter involveret, og de har alle forskellige roller, kompetencer og opgaver. Derfor er det vigtigt, at alle parter deltager i forsøget, så vi bedst muligt kan teste mulighederne for at få ryddet motorvejen hurtigere efter uheld, siger hun videre.





Baggrunden for forsøget er blandt andet, at de hjemlige motorveje i oplever en markant trafikvækst. Det sætter motorvejene under pres. Og det skaber trængselssituationer, hvor blot små hændelser kan være nok til at udløse lange trafikkøer.





- Vi skal blive bedre til at få trafikken til at glide i en situation, hvor der kommer flere og flere biler på vejene år for år, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA). - Derfor er det rigtig godt, at vi gennem dette forsøg kan blive klogere på, hvordan vi hurtigere kan få genetableret trafikken.





Der er også potentielt store samfundsøkonomiske gevinster at hente. Nye beregninger fra Vejdirektoratet viser, at det koster samfundet 700 millioner kroner om året, når trafikanterne sidder i kø på motorvejene efter uheld.





Hverken Vejdirektoratet, politiet eller transportminister Ole Birk Olsen nævner noget om, hvad bilisterne selv kan gøre for at forebygge, at ulykkerne opstår.





Med mange års arbejde med transportforhold kan vi her på redaktionen komme med følgende bud:

køre hjemme fra i god tid

holde fartgrænserne

være forudseende i trafikken

tage hensyn til øvrige trafikanter - det er en paragraf i Færdselsloven

vælge alternative ruter med mindre trafik

overvej andre transportmuligheder

samkørsel kan bidrage til mindre trafik og dermed mindre risiko for ulykker med kødannelser

drop eventuelt køreturen





