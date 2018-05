Lettisk særtransport med mejetærsker havde særligt grove fejl

Mandag 7. maj 2018 kl: 09:00

Manipuleret Adblue-system

Manglende udsyn gennem frontruden

Skævbremsning på lastbilens 1. aksel

Meget rustne bremseskiver på 3. aksel

Nedslidte dæk på 2. aksel

Sporestangen var bøjet

Bremsepotten, bremsenøglen, S-nøglen og bremsebakkerne var fjernet på sættevognens 2. aksel i højre side

Driftsbremsen på sættevognen kunne kun levere en fremregnet bremsepræstation på 8 procent - minimumskravet er 45 procent på en sættevogn

Slør i styrebolte på sættevognens 3. aksel

Nedslidt dæk til ståltråden på sættevognens 2. aksel i venstre side

Sættevognens chassis var gennemtæret og revnet

Særtransporten af mejetærskeren havde en bredde på 3,18 meter, og var ikke afmærket som særtransport

Højden var 4,30 meter. Hvis mejetærskeren i stedet var blevet placeret på det laveste sted på sættevognen, ville den have kunnet køre som tilladelsesfri særtransport

Grundet det brede gods, var det nødvendigt med spejlforøgere eller en kameraløsning til udsyn bagud langs godsets ydre kant. Da der hverken var spejlforøgere eller kameraløsning, var der krav om et bagvedkørende ledsagekøretøj

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Tungvogncenter Syd oplyser, at den lettiske særtransport var i meget dårlig stand, og at vognmandsfirmaet inklusiv chaufføren kan se frem til store bøder. Der til kommer udgifter til anslået 50.000 kroner for reparation af sættevognstrækkeren.Ved kontrollen konstaterede Tungvognscenter Syd’s mandskab:Sættevognen har fået inddraget nummerpladen, og lastbilen er på værksted i Kolding. Der er nu et samlet bødekrav mod chaufføren på 18.000 kroner og 31.000 kroner mod transportfirmaet, ligesom der skal betales omkostninger til undersøgelse og bremsetest af køretøjerne på værkstedet.Herudover lægges der op til, at chaufføren frakendes førerretten betinget, da bremserne på sættevognen ikke virkede ’hurtigt, sikkert og virksomt,’ og det er en tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.Sættevognen vil formentlig ikke blive repareret, men transporteret på et andet køretøj til Letland.På lastbilen er der anslåede reparationsudgifter for ca. 50.000 kroner.