UNDERSØGELSE:

Mandag 7. maj 2018 kl: 08:06

Kvinder er mere bange - mænd er oftere i ulykker

Det er et fælles ansvar at forhindre ulykkerne



Gode råd, sådan undgår du som cyklist højresvingsulykker:

Sæt farten ned, når du nærmer dig et lyskryds

Vær opmærksom på lastbiler i lyskrydset - både når de er foran dig og ved siden af dig

Fortsæt kun gennem krydset, når du har sikret dig, at lastbilen holder tilbage

Lad være med at køre frem, før du har fået øjenkontakt med chaufføren

Vær opmærksom på trafikken - kig ikke ned i telefonen eller lav andet, der kan fjerne din opmærksomhed

Om undersøgelsen

Vejdirektoratets undersøgelser viser, at det kun sjældent er uhensigtsmæssig adfærd fra cyklisten, der er skyld i ulykken. Det er derimod forkert indstillede spejle i biler og lastbiler, dårligt udsyn eller dårligt sikrede lyskryds, der er årsagen.- Gennem de seneste år har vi set mange positive tiltag, der har været med til at gøre trafikken mere sikker for cyklisterne. Alligevel blev 183 personer dræbt i trafikken i 2017, hvilket stadig er alt for mange. Vi skal blive ved med at stille krav til, at trafikanter er mere opmærksomme, men det er også nødvendigt atse på, om der er andet, vi kan gøre. Måske skal den tunge trafik ud af byerne, og alle lyskryds sikres med tilbagetrukne stoplinjer, så højresvingsulykker bliver en ting til historiebøgerne, siger Henrik Sagild, der er skadedirektør i Gjensidige Forsikring.Undersøgelsen viser desuden, at 58 procent af kvinderne er bange for højresvingsulykker, mens 43 procent af mændene svarer det samme. Det er paradoksalt, da det er 30 procent af mændene, der har været tæt på eller været involveret i en højresvingsulykke, mod 20 procent af kvinderne. Altså ifølge undersøgelsen.Mange af de mest alvorlige højresvingsulykker sker i sammenstød mellem cyklister og lastbiler. Derfor skal chaufførerne være bedre til at indstille spejle, sørge for frit udsyn gennem ruder og holde fuld opmærksomhed på højresvinget. Men det er ikke blot chaufførernes ansvar at forhindre ulykkerne. Som cyklist kan man også være opmærksom på nogle ting, så risikoen mindskes.- I trafikken er vi fælles om at løse problemerne, og det er ikke kun cyklisterne eller bilisterne, der skal ændre adfærd. Alle skal være mere opmærksomme på de problemer, der opstår, så vi kan få endnu færre alvorlige højresvingsulykker, siger Henrik Sagild.Undersøgelsen er foretaget blandt 1.841 i februar 2018 af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring.