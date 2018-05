Landtransporterhvervet er selv ansvarlig for at skaffe raste-faciliteter

Af: Jesper Christensen Ole Birk Olen fremhæver, at der allerede i dag er p-restriktioner på nogle få statslige ratepladser langs motorvejene, og at en generel p-regulering er et spørgsmål om almindelige regulering.





Ole Birk Olesen peger også på, at den danske regering ikke betragter det som en pligt for EU-medlemslandene at stille gratis faciliteter til rådighed for vejtransporterhvervet, hvor lastbiler og chauffører kan opholde sig i længere periode - over 25 timer.







- Vores synspunkt er, at statsejede rastepladser langs motorvejene skal prioriteres til chauffører, der har behov for en pause eller et dagligt hvis, hvilket er et meget vigtigere punkt, end længere hvil, som kan planlægges flere uger frem, skriver Ole Birk Olsen.





Han fremhæver, at det er vejtransporterhvervet selv, der har ansvaret for at skaffe faciliteter, hvor lastbiler og chauffører kan opholde sig i længere tidsperioder.







Ole Birk Olesen vedgår i sit brev, at der ind til nu har været et meget begrænset interesse fra privat side for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter parkeringspladser og faciliteter, hvor chaufførerne kan opholde sig - eksempelvis deres regulære ugehvil, som ikke må afholdes i lastbilerne.





Efter Ole Birk Olesens opfattelse vil indførelsen af p-restriktionerne tilskynde private til at investere i faciliteter, hvor lastbiler og chauffører kan opholde sig i længere tidsperioder.







- I øjeblikket ser vi en øget interesse fra private i at anlægge parkeringsfaciliteter til lastbiler i Danmark, skriver Ole Birk Olsen.







Her har ejerne af Lastas i Hedensted peget på, at de ejer tre områder - Hedensted, Odense og Padborg - som kan bruges til formålet.









Til EU-Kommissær Violeta Bulcs spørgsmål om, hvor lastbiler kan holde og chauffører opholde sig i længere periode, peger Ole Birk Olsen på, at der eksisterer adskillige steder - private p-pladser, transportvirksomheder, speditører, fragtterminaler, havne plus moteller og andre overnatningssteder, der eksempelvis bliver brugt af udstationerede arbejdere fra andre faggrupper fra andre lande.







P-restriktioner støtter sikkerhed og sociale rettigheder

Ole Birk Olsen fremfører videre, at der, hvor EU-Kommissæren peger på, at p-restriktionerne vil forringe sikkerheden og begrænse chaufførernes sociale rettigheder, mener den danske regering det modsatte.







- I vores øjne forsvarer p-restriktionerne faktisk chaufførernes sociale rettigheder. Den aktuelle situation, hvor chauffører kan tilbringe dage og weekender på rastepladserne langs motorvejene uden adgang til basale faciliteter, udgør en større risiko for, at vognmænd ser stort på chaufførernes sociale rettigheder, skriver ministeren.







Ole Birk Olsen skriver også, at Transportministeriet har fået spørgsmål om muligheden for at modtage EU-støtte til private raste-faciliteter rettet mod landtransporterhvervet.







I den forbindelse noterer han positivt, at EU-Kommissionen har peget på muligheden for at få støtte til anlæggelse eller opgradering af sikre rastepladser for lastbiler og andre erhvervskøretøjer langs EU’s centrale vejnet - Core Road Networg - via EU-Kommissionens Connecting Europe Facility.





Ole Birk Olsen slutter af med at forsikre Violeta Bulc om, at de danske myndigheder vil følge virkningerne af p-restriktionerne tæt, og at Transportministeriet med glæde vil hjælpe EU-Kommissionen, hvis der bliver behov for yderligere oplysninger.





Interesserede kan læse transportminister Ole Birk Olesens brev til Violeta Bulcs her:







