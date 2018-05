Vognmænd vil sælge Danmarks største taxiselskab

Fredag 4. maj 2018 kl: 17:31

Et salg vil styrke positionen





Budskab: Kunderne vil opleve endnu bedre service

Selskabets kunder behøver ifølge Dantaxi 4x48 ikke frygte, at et kommende salg får negative konsekvenser for taxidækningen eller, at prisen på taxikørsel ryger i vejret.





- Det ligger slet ikke i kortene. Faktisk tror jeg, at kunderne udelukkende kommer til at mærke endnu bedre service i form af værdiskabende kundekoncepter og bedre tilgængelighed. Vores vognmænd og chauffører forsætter med at udbyde taxikørsel og køre kunderne som hidtil, selvom ejerkredsen potentielt ændres, siger Carsten Aastrup.





Om Dantaxi 4x48

Dantaxi 4×48 er et danskregistreret vognmandsejet taxiselskab

Selskabet har sit nuværende navn og struktur efter en sammenlægning mellem Dantaxi og 4×48 TaxiNord pr. 1. januar 2017

Selskabet er det største taxiselskab, både i Danmark og i Region Hovedstaden

I alt råder selskabet over ca. 1.450 taxier med en samlet omsætning på ca. 1.6 milliarder kroner

Selskabet udfører taxikørsel i 54 kommuner i Danmark, og står bag den landsdækkende taxa-app MOOVE

Af: Redaktionen Generalforsamlingen blev afholdt onsdag 25. april på Glostrup Park Hotel, hvor 94 procent af de fremmødte vognmænd stemte ja til bestyrelsens forslag om at sætte et taxivirksomheden til salg.Bestyrelsen vil nu i samarbejde med PwC Corporate Finance udarbejde salgsmaterialet og indgå en dialog med mulige købere.- Når vi vælger at sætte til salg nu, er det fordi vi anser tidspunktet for at være det mest optimale. Både set i relation til vores nuværende ejere, vognmændene, men også overfor en mulig køber, siger direktør i Dantaxi 4x48, Carsten Aastrup.- For den rigtige køber er der et uopdyrket potentiale i virksomheden, og i markedet generelt, der kan udnyttes, siger han videre.Det er den nye taxilov, der trådte i kraft ved årsskiftet, der har givet ejerne mulighed for at realisere de værdier som de, i en lang årrække, har været med til at opbygge. Dantaxi 4x48 er i de seneste 10 år vokset til Danmarks største taxi-selskab, som tilbyder taxikørsel i 54 af Danmarks 98 kommuner.Carsten Aastrup vurderer, at selskabet i dag står stærkt, og at et salg vil styrke positionen på markedet.- Mange nye vognmænd vil gerne køre hos os, hvilket blandt andet skyldes vores landsdækkende tilstedeværelse, et stærkt brand, taxa-appen MOOVE og en velfungerende administration, siger Carsten Aastrup.