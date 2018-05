Hvor kan chauffører parkere længere end 25 timer

EU-KOMMISSÆR TIL TRANSPORTMINISTEREN I DANMARK:

Fredag 4. maj 2018 kl: 17:16

at et EU-medlemsland ikke bør introducere en 2de-facto-reduktion” af de reducerede ugehvil til en periode på mellem 24 og 25 timer

at et EU-medlemsland ikke bør bringe chauffører i en situation, hvor de bliver tvunget til at bryde reglerne for de regulære ugehvil, fordi de skal flytte deres biler efter 25 timer

at p-restriktionerne vil påvirke chauffører fra andre EU-medlemslande mere end chauffører fra Danmark, da de fleste danske chauffører i de fleste tilfælde vil kunne komme tilbage til deres base for længere hvileperioder.

Af: Jesper Christensen Violeta Bulc peger over for Ole Birk Olsen på, at parkeringsmuligheder ikke kan begrænse chaufførers sociale rettigheder og gøre det umuligt for dem at leve op deres juridiske forpligtelser.EU’s transportkommissær fremfører, at den vedtagne 25-timers p-begrænsing vil have påvirke chaufførerne direkte. Med en 25-timers begrænsning vil chaufførerne kun være i stand til at holde det kortest tilladte ugentlige reducerede hvil på 25 timer i stedet for mellem 25 og 45 timer. Chaufførerne vi lheller ikke kune holde deres egentlige ugehvil på 45, uden at skulle flytte deres biler i løbet af perioden, hvilket vil være ulovligt.I brevet skriver Violeta Bulc også:Til slut inviterer Violetta Bulc Ole Birk Olesens myndiggeder til at reflektere over, hvor i Danmark chauffører kan holde reducerede ugehvil i fuld udstrækning - mellem 25 og 45 timer - og hvor de kan parkere deres lastbiler, når de skal holde deres egentlige ugehvil - på offentlige og private områder.Violeta Bulc vil sætte pris på at høre Ole Birk Olesens mening om, hvordan de er i forhold til situationen før p-restriktionerne på 25 timer, og hvordan de imødekommer efterspørgslen.Interesserede kan læse Violeta Bulcs brev til transportminister Ole Birk Olesen