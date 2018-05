Uddannelseskonsulent fra 3F er gået på pension

Fredag 4. maj 2018 kl: 10:29

Poul Christensen.

Fortsætter med projekt



Af: Redaktionen Poul Christensen har igennem en lang årrække haft sæde i stort set alle brancheudvalg i TUR og har dertil indtaget en fast plads i TUR’s bestyrelse. TUR fremhæver, at Poul Christensen har udfyldt en markant og aktive rolle og altid været anerkendt for stor viden, dyb seriøsitet og målrettet gangbare konstruktive løsninger.- Poul Christensen har gennem en stor uddannelsesteknisk og politisk viden været en væsentlig arkitekt bag den organisation, som TUR er i dag. Dette har omfattet stor interesse for uddannelsesområderne, forlagsvirksomheden og de øvrige medlemsorienterede aktiviteter, som udfolder sig i TUR, siger Hans Kjeldgaard Christiansen, der er sekretariatschef i TUR.Selvom det nu er et farvel til tiden som fast konsulent i 3F, så er der stadig en interesse og passion for at arbejde med projekter, der vedrører unge og voksne med læringsvanskeligheder.- Poul Christensen har haft en særlig passion for de borgere, som har haft uddannelsesmæssige udfordringer igennem livet, herunder i særlig grad læsesvage og andre, som ikke tidligt i livet fik en tilstrækkelig uddannelse. Det vides derfor, at Poul Christensen vil fortsætte en kort stund endnu med projekter på dette felt, siger Hans Kjeldgaard Christiansen, som på vegne af TUT takker Poul Christensen for mange gode år som aktiv del i TUR og ønsker ham al held og lykke fremadrettet.