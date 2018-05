To udenlandske vognmænd får bøder på samlet over en halv million kroner

Fredag 4. maj 2018 kl: 10:21

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer

Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet

Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.

Af: Redaktionen Kontrollen første til, at en græsk vognmand tirsdag aften betalte 100.000 kroner for at have manipuleret lastbilens tachograf, så den registrerede hvil, selvom lastbilen kørte. Vognmanden, som selv var chauffør, betalte sikkerhedsstillelsen på 100.000 kroner på stedet. Han kan derudover se frem til at skulle møde op i retten i Sønderborg, hvor der ud over bøden vil blive nedlagt påstand om, at han skal frakendes førerrettenOnsdag aften vinkede Tungvognscenter Syd en rumænsk vognmand ind til kontrol ved Vojens. Her kunne Tungvognscenter Syd afdække en yderst raffineret måde at manipulere en tachograf på.Først efter tre timers undersøgelse af lastbilen, blev ”den rygende pistol” fundet. Vognmanden er blevet stillet over for et bødekrav på 349.000 kroner. Det vides endnu ikke, hvorledes han stiller sig til sigtelserne.Torsdag aften havde Tungvognscenter Syd en anden lastbil fra samme rumænske vognmand inde til kontrol i Padborg. Her afdækkede politifolkene fra Tungvognscenter Syd massive overtrædelser af EU’s tachografforordning, hvilket medførte at der skulle betales yderligere 100.000 kroner i bøde. Det vides heller ikke her, hvorledes den rumænske vognmand stiller sig til sigtelserne.Politiet tilbageholder stadig de to rumænske lastbiler.