Ekspertudvalg peger på fair og lige konkurrence i havnesektoren

Fredag 4. maj 2018 kl: 10:07

Af: Redaktionen Ekspertudvalget blev nedsat af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i 2017 for at komme med anbefalinger til en revision af den nuværende havnelov. Eksperter inden for jura, økonomi, statsstøtteregler med mere samt repræsentation fra havnene og de private virksomheder på havnene har været repræsenteret i udvalget. Opgaven har været at se på konkurrencen mellem offentlige og private virksomheder i havnesektoren og komme med forslag til, hvordan parterne kan konkurrere på fair og lige vilkår - herunder forslag til klare spilleregler for forholdet mellem kommuner, havne og de private virksomheder på havnene.Udvalget anbefaler, at større offentligt ejede erhvervshavne som udgangspunkt fremover organiseres i to aktieselskaber, hvor den offentlige opgavevaretagelse vedrørende havneinfrastruktur placeres i et infrastrukturaktieselskab. Havneinfrastruktur omfatter havnearealer med spor, veje, kajpladser, kajmure, moler og dækkende værker, indre bassiner med mere.







Hvis havnen ønsker at varetage kommercielle aktiviteter, skal disse samles i et suprastrukturaktieselskab. Suprastruktur omfatter blandt andet pakhuse, terminalbygninger, kraner, mobilt udstyr til levering af transportrelaterede havnetjenester med mere. Der skal ifølge udvalget være armslængdevilkår for interaktion mellem selskaberne.





Anbefalingen betyder, at havne, der i dag organiseres som kommunale selvstyrehavne, ifølge udvalget skal omdannes til aktieselskabshavne, hvis de er over en vis størrelse. Mindre havne kan ifølge udvalgets anbefalinger fortsætte som kommunale havne under lempeligere regler, men under en øvre grænse for fremtidig gældssætning i forhold til havnens omsætning.





Opdelingen vil ifølge udvalget modvirke risikoen for krydssubsidiering mellem offentligt støttede og kommercielle aktiviteter i havnene og skabe fair og lige konkurrence mellem offentligt ejede erhvervshavne og private kommercielle operatører. Samtidig skal strukturen for aktieselskabsmodellen ifølge udvalget sikre overensstemmelse med EU’s nye statsstøtteregler.





Til styrkelse af private erhvervshavnebrugeres retstilling anbefaler udvalget desuden etablering af et tilsyns- og klageorgan med effektive sanktionsbeføjelser.





Udvalgets anbefalinger vil indgå i arbejdet med den kommende revision af den nuværende havnelov fra 2012.





Interesserede se anbefalinger fra ekspertudvalget om havneloven her:



Interesserede hente havneanalysen













Hvis havnen ønsker at varetage kommercielle aktiviteter, skal disse samles i et suprastrukturaktieselskab. Suprastruktur omfatter blandt andet pakhuse, terminalbygninger, kraner, mobilt udstyr til levering af transportrelaterede havnetjenester med mere. Der skal ifølge udvalget være armslængdevilkår for interaktion mellem selskaberne.Anbefalingen betyder, at havne, der i dag organiseres som kommunale selvstyrehavne, ifølge udvalget skal omdannes til aktieselskabshavne, hvis de er over en vis størrelse. Mindre havne kan ifølge udvalgets anbefalinger fortsætte som kommunale havne under lempeligere regler, men under en øvre grænse for fremtidig gældssætning i forhold til havnens omsætning.Opdelingen vil ifølge udvalget modvirke risikoen for krydssubsidiering mellem offentligt støttede og kommercielle aktiviteter i havnene og skabe fair og lige konkurrence mellem offentligt ejede erhvervshavne og private kommercielle operatører. Samtidig skal strukturen for aktieselskabsmodellen ifølge udvalget sikre overensstemmelse med EU’s nye statsstøtteregler.Til styrkelse af private erhvervshavnebrugeres retstilling anbefaler udvalget desuden etablering af et tilsyns- og klageorgan med effektive sanktionsbeføjelser.Udvalgets anbefalinger vil indgå i arbejdet med den kommende revision af den nuværende havnelov fra 2012.Interesserede se anbefalinger fra ekspertudvalget om havnelovenInteresserede hente havneanalysen her:

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.