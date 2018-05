Busvognmænd sætter værdierne op

Fredag 4. maj 2018 kl: 09:54

Interesserede kan se Danske Busvognmænds værdisæt

Af: Redaktionen Det formelle værdisæt blev præsenteret af landsformand John Bergholdt på Danske Busvognmænd’s årsmøde i Billund i marts.- De ændringer, vi ser i branchen - og dem vi selv laver i foreningen - gør det endnu vigtigere at være klare omkring, hvad vi står for. Derfor har vi i hovedbestyrelsen udarbejdet et værdisæt, som beskriver for os selv og for tredjemand, hvad vores fælles forening står for, påpegede John Bergholdt ved præsentationen.Værdisættet er inddelt i seks hovedpunkter, som hver især indeholder forklarende underpunkter. På trods af, at værdisættet først nu er blevet formuleret skriftligt, er værdierne på ingen måde nye for Danske Busvognmænd og dets medlemmer.- De værdier, hovedbestyrelsen præsenterer her, har naturligvis altid været en del af vores DNA. Men vi er en mangfoldig forening - og med en verden i hastig forandring er det vigtigt, at vi også over for omverdenen klart kan signalere, hvem vi er, og hvad vi står for. Her kan et formelt vedtaget værdisæt være med til at skabe vores omdømme, siger John Bergholdt.