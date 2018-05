Stena Oil får 38.000 kvadratmeter til Nordeuropas største bunkerterminal

FREDERIKSHAVN HAVN:

Fredag 4. maj 2018 kl: 09:47

Om Stena Oil

Stena Oil er Skandinaviens førende leverandør af bunkerolie og marine helhedsløsninger til fartøjer i Skagerrak, Kattegat og Nordsøområdet

Den nye bunkerterminal i Frederikshavn bliver Skandinaviens største.

Om udvidelsen af Frederikshavn Havn

Havneudvidelsen i Frederikshavn Havn udgør i Etape 1 330.000 kvadratmeter baglandsareal, 600 meter kaj og 11 meter dybgang

Etape 2 (som blev vedtaget i oktober 2017) tilføjer yderligere 150.000 kvadratmeter baglandsareal, 400 meter kaj og 14 meter dybgang

Af: Redaktionen - Vi er stolte over, at Stena Oil har valgt at placere deres nye terminalaktiviteter i Frederikshavn. Det får stor betydning for det samlede maritime erhverv i byen. Aftalerne, som vi har indgået i forbindelse med havneudvidelserne, betyder, at vi nu har nået de strategiske mål for såvel aktiviteter som økonomi for 2021, siger Mikkel Seedorff Sørensen, der er direktør for Frederikshavn Havn.- Vi kan snart melde udsolgt på det samlede areal for Etape 1, og i forbindelse med Etape 2, som inkluderer 400 meter kaj og uddybning fra 11 til 14 meter, tilføjes nu yderligere 150.000 kvadratmeter baglandsareal, siger han videre.En Etape 2-havneudvidelse er færdig i begyndelsen af 2019, og betyder at Frederikshavn Havns samlede areal runder 950.000 kvadratmeter.Frederikshavn Havn er en af Frederikshavn Kommunes vækstmotorer. Der er 5.500 arbejdspladser tilknyttet havnen, og samlet set udgør de 30 procent af kommunens skatteindtægter. Det er derfor en nyhed, der modtages med glæde, at endnu en stor international virksomhed rykker ind på Frederikshavn Havn.