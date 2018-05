Olie-selskab udvider i Frederikshavn

Fredag 4. maj 2018 kl: 09:46

Miljøberedskab flytter med Stena Oil til Frederikshavn

Om Stena Oil

Stena Oil er Skandinaviens førende leverandør af bunkerolie og marine helhedsløsninger til fartøjer i Skagerrak, Kattegat og Nordsøområdet

Den nye bunkerterminal i Frederikshavn bliver Skandinaviens største.

Om udvidelsen af Frederikshavn Havn

Havneudvidelsen i Frederikshavn Havn udgør i Etape 1 330.000 kvadratmeter baglandsareal, 600 meter kaj og 11 meter dybgang

Etape 2 (som blev vedtaget i oktober 2017) tilføjer yderligere 150.000 kvadratmeter baglandsareal, 400 meter kaj og 14 meter dybgang



Af: Redaktionen - Vi er meget glade for, at vi nu udvikler vores virksomhed med etableringen på Frederikshavn Havn. Her får vi en topmoderne terminal med en kapacitet på 75.000 kubikmeter, der bliver bygget til at håndtere alle typer af brændstof og som lever op til IMO’s nye globale svovlregulering for søfart, som træder i kraft i 2020, siger Jonas Person, der er administrerende direktør i Stena Oil.- Sammen med vores nuværende terminal i Gøteborg giver det os et optimalt udgangspunkt for at servicere vores kunder endnu bedre. Vi investerer også i et nyt bunkerfartøj, og ser frem til at møde kundernes behov i forhold til de nye forudsætninger, der gælder fra 2020, siger han videre.Den nye terminal bliver en del af den udvidelse af faciliteterne på havnen i Frederikshavn, der er i gang i disse år. Terminalen bliver bygget yderst på en nyanlagt del af havnen. Her får Stena Oil rådighed over 300 meter kaj med 14 meters dybgang. Det betyder, at man kan losse gods fra store fartøjer samtidig med, at bunkerfartøjet er i havn til lastning af brændstof, som skal leveres til kunder.- Effektiviteten bliver øget betydeligt, hvilket gør os hurtigere og mere fleksible i vores leverancer af brændsel til fartøjer i Skagerrak og Kattegat, fordi placeringen på Frederikshavn Havn betyder, at vi mindsker afstanden til området, hvor de fleste bunkeringer sker, siger Jonas Persson.En af tankene i terminalen forbeholdes modtagelse af slops - vaskevand fra rengøring af olietanke. Det giver øget service i forhold til kundernes behov, og flere kan betjenes med et minimum af transport og spildtid. Samme skib, som leverer brændsel, kan tage slops med på tilbagevejen til terminalen, hvor det pumpes ind i tanken for at blive renset efter gældende miljøregler.Håndteringen af slops på land sker i samarbejde med Stena Oil’s søsterselskab, Stena Recycling A/S.Den nye terminal bliver også ny base for Stena Oils opgave for EMSA (European Maritime Safety Agency). Stena Oil har i samarbejde med EMSA påtaget sig - hurtigt - at stille med fartøj og udstyr til oprydning i tilfælde af olieudslip i Skandinavien. Med beredskabet placeret i Frederikshavn kan man være hurtigere på plads ved uheld i de stærkt trafikerede farvande i Skagerrak.- På alle parametre er den nye terminal i Frederikshavn en positiv udvikling for både os og vores kunder. Frederikshavn Havn har en central placering til oplagring, der forstærker logistikken i området, som er Nordeuropas førende bunkerplads for international søfart. Vi er forberedt til de nye regler for reduceret svovlindhold i brændstof, og med eneret på 300 meter kaj og større fleksibilitet til at håndtere alle typer af maritimt brændsel - inklusive slops og sludge - får Stena Oil en omkostningseffektiv terminal med høj sikkerhed, siger Jonas Persson.