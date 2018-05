Transportministeren afviser EU-Kommissionens kritik af p-restriktioner

Fredag 4. maj 2018 kl: 09:30

Af: Redaktionen Ole Birk Olesen afviser EU-Kommissær Violeta Bulcs kritiske spørgsmål om maksimalt 25-timers parkering for lastvogne på de statslige rastepladser.







Ole Birk Olesen afviser, at det er statens opgave at stille p-faciliteter til rådighed, så chauffører kan overholde køre- og hviletidsreglerne.

Den danske transportminister peger på, at de statslige rasteplader bør forbeholdes chauffører, der skal holde deres daglige pauser og hvil.











