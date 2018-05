Sveriges regering vil indføre kilometerbaseret vejafgift for lastbiler

Fredag 4. maj 2018 kl: 09:10

Af: Redaktionen Den svenske regering har fremlagt et forslag om at indføre en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler. Hos brancheorganisationen DI Transport er vurderingen, at en kilometerafgift i Sverige først og fremmest vil ramme det svenske erhvervsliv, men at danske lastbiler vil tabe lidt konkurrencekraft i forhold til svenske lastbiler.Som det er i dag, kan en dansk lastbil køre i Sverige uden yderligere udgifter, når blot der er betalt dansk vejbenyttelsesafgift. Det skyldes, at Sverige og Danmark sammen med Holland og Luxembourg er medlemmer af det såkaldte Eurovignette-samarbejde.Det svenske forslag lægger op til, at Sverige udtræder af samarbejdet med Danmark, Holland og Luxembourg.Dermed bortfalder den årlige vejbenyttelsesafgift for svenske lastbiler i Sverige på i gennemsnit 10.000 danske kroner.I stedet vil den svenske regering indføre en kilometerbaseret afgift, der minder om den tyske vejafgift. Afgiften vil gælde både svenske og udenlandske lastbiler.Når en dansk lastbil fremover skal køre i Sverige, skal der udover den hidtidige danske vejbenyttelsesafgift også betales for kilometerafgift i Sverige - hvis altså forslaget bliver vedtaget i den svenske Rigsdag.- Vi har en del danske lastbiler, der kører i Sverige og de vil alt andet lige miste lidt konkurrencekraft i forhold til de svenske lastbiler, fordi de svenske lastbiler ikke længere skal betale vejbenyttelsesafgift, siger Rune Noack.Svenske lastbiler vil fremover skulle betale dansk vejbenyttelsesafgift for at kører ind i Danmark. Der er ikke fremlagt en tidsplan for de svenske afgifter.