- Nordjylland kører frem i et nyt samarbejde med Rejseplanen

Fredag 4. maj 2018 kl: 08:56

Af: Redaktionen Rejseplanen har en kendskabsgrad på 90 procent og en app, der er downloadet 3,5 millioner gange. Der med står Rejseplanen A/S stærkt på det danske marked for persontransport.

Det næste skud på stammen er konceptet MinRejseplan, som indarbejder forskellige mobilitetsformer, der spænder fra regulær offentlig transport til færge, samkørsel og bycykel. Nordjyllands Trafikselskab er med på vognen fra første færd og har endda indarbejdet appen i sin mobilitetsstrategi. Udgangspunktet er, at Nordjyllands Trafikselskab integrerer egne produkter i samarbejdet, men samtidigt har åbnet for, at eksterne leverandører som for eksempel taxi og samkørselstjenesten GoMore kan blive en del af MinRejseplan.Hos Danske Busvogmænd bakker man op om Nordjyllands Trafikselskab og Rejseplanen A/S' visioner med MinRejseplan.- Vi skal tænke på tværs i mobiliteten for danskerne, hvis vi fortsat vil spille en aktiv rolle i denne udvikling. NT’s mobilitetsstrategi, er et skridt mod fremtidens mobilitet, og hvordan de forskellige transportudbud vil blive præsenteret overfor borgerne, siger administrerende direktør Michael Nielsen, Danske Busvognmænd.- Det er ved at tænke på tværs af transportformerne, at vi sikrer den ældste deleøkonomi, vi har - nemlig bussen, siger han videre.Interesserede kan læse mere i Danske Busvognmænd’s medlemsblad - Busmagasinet - som kan hentes