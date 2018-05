DI Transport kommenterer EU’s TEN-T dage

Fredag 4. maj 2018 kl: 08:46

Der var mange emner på dagsordenen, og debatten omfattede digitalisering, multimodalitet, alternative brændstoffer, trafiksikkerhed, mobility as a service mm. Fælles for konklusionerne fra de mange debatter var ikke overraskende behovet for øgede investeringer i den trafikale infrastruktur.



Der var i høj grad tale om et europæisk udsyn, der endnu engang understregede transportens grænseoverskridende og internationale natur. På konferencen deltog udover transportkommissæren flere af de toneangivende EU-kommissærer som Maros Sefcovic, Corina Cretu og ikke mindst Gunther Oettinger, der i en inspirerende tale understregede behovet for at holde ambitionsniveauet højt, når det gælder de kommende års investeringer i infrastruktur.



Konferencen var på mange måder en optakt til offentliggørelsen af Kommissionens budgetforslag, der blev offentliggjort i går. Budgetudspillet på transportområdet er bestemt ambitiøst med 30, 6 mia. Euro til den næste 7 årige budgetperiode.



Men det bliver hårde og seje forhandlinger - for som bekendt ønsker flere lande at begrænse EU's budget. Man må derfor håbe, at politikkerne i Bruxelles såvel som på Christiansborg formår at bevare et europæisk udsyn og holde ambitionerne højt for transportområdet – for investeringer i infrastrukturudvikling er en investering i fortsat vækst for os alle.

