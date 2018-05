Bokstrailerne kan læsse både kasser og andet

Torsdag 3. maj 2018 kl: 12:22

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Hver enkelt bokstrailer er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger. Der er underkøringskofanger og cykelistværn efter danskeregler.Boksopbygningen, der har plads til 34 eur-paller, har et tag i 300 mm krydsfiner og sider i 20 mm krydsfiner med 350 mm skurrelister langs bunden. Forsmækken er forstærket med en 4 mm stålplade. Bunden er udført i 28 mm hårdttræs planker, der er lagt ned i galvaniserede profiler.I bagenden er der monteret en ZHD-lift med en kapacitet på 2.500 kg og en 2.000 mm liftplade.Trailerne er alle leveret med to 10 tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Forreste aksel har lift-funktion. Trailerne er leveret med Tridec tvangsstyring af bageste aksel.F.P. Transport Aps blev grundlagt i 1996 af Frank Pedersen med to biler. I dag råder virksomheden over 42 egne biler og beskæftiger dagligt et halv hundrede medarbejdere. Bilerne er beskæftiget med kørsel i Trekantsområdet og nordpå, samt østpå til Sjælland - og også i Sverige, Holland og Tyskland.