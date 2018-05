Sveriges regering giver 100 millioner kroner til udvikling af biobrændstof til fly

Af: Redaktionen Sverige har gode forudsætninger for bæredygtig produktion af biobrændstof til fly - især fra de svenske skove.- Nu styrker vi vilkårene for de virksomheder, som vil udnytte forretningsmulighederne med grøn luftfart, siger den svenske närings- og innovationsminister Mikael Damberg.- Sverige skal være et af verdens første fossilfri velfærdslande og et foregangsland, når det gælder reduktion af drifhusgasser. Nu inkluderer vi flytrafikken i den omstilling, siger den svenske miljøminister Karolina Skog.Den svenske regeringen har givet Energimyndigheten 100 millioner svenske kroner til arbejdet med at gøre det mere attraktivt at udvikle biobrændstof til fly fra svenske skovråvarer. Energimyndigheten skal yde støtte til støtte for forskning og udvikling af bæredygtig biobrændstof til flytrafik samt etablering af en innovationsgruppe, der samler hele værdikæden, og som udvikler en fælles behovsanalyse for at kunne håndtere overgangen til fossil brændstof i flytrafikken.