Havets mange forretningsmuligheder skal udvikles bæredygtigt

Torsdag 3. maj 2018 kl: 11:42

Af: Redaktionen Opening Oceans konferencen samler aktører i de forskellige erhverv, der tager afsæt i havene. Det gælder lige fra shipping, udvinding af naturressourcer, offshore-energi, fødevareproduktion til havs og logistik.





Formålet med konferencen er at drøfte perspektiverne i den maritime økonomi, og ikke mindst hvordan havene bruges som økonomisk ressource på bæredygtig vis. Claus V. Hemmingsen understregede i sit indlæg, at netop denne kombination bliver afgørende, hvis havene skal udvikles økonomisk.





- Havene rummer et økonomisk potentiale indenfor en række industrier. Det kræver dog omtanke og en ansvarlig tilgang, hvis vi skal høste potentialet og samtidig beskytte havene. Derfor bliver forretningsudvikling og bæredygtighed nødt til at gå hånd i hånd, så vi inddrager FN’s verdensmål som kompas i de kommercielle beslutninger. I den sammenhæng vil IMO’s klimastrategi være et vigtigt tiltag, sagde Claus Hemmingsen.





Digitalisering skaber muligheder

Ifølge Danske Rederiers formand vil digitalisering også forandre shipping-området og byde på nye muligheder på verdenshavene.





Når verdensflåden først forbindes digitalt vil indsamling af data fra skibe og digitalisering af processer skabe muligheder for at optimere driften og derved nedbringe omkostninger og CO2-udslip. Samtidig vil digitaliseringen effektivisere de kommercielle processer til gavn for alle led af værdikæden.





Som eksempel fremhævede Claus V. Hemmingen Maersk Line’s samarbejde med IBM om en blockchain løsning, der digitaliserer den globale handel.





- I dag svarer dokumenthåndteringen op til en femtedel af de fysiske transportomkostningen ved fragt af for eksempel en container med blomster fra Kenya til Rotterdam. Hvis vi kan lykkes med at løse den udfordring, så skaber det nye muligheder for den kenyanske farmer og deraf øget vækst og velstand, sagde han.







Fakta - Opening Oceans Conference

Op mod 200 beslutningstagere, meningsdannere og forskere deltager i Opening Oceans konferencen, der afholdes i Lokomotivværkstedet i København 2-3. maj som del af Danish Maritime Days

Over de to konferencedage vil over 50 talere deltage i en lang række debatter, der alle har havet og bæredygtige løsninger som omdrejningspunkt

Det er norske Nor-Shipping, der står bag konferencen. De arrangerer også Skandinaviens største maritime konference, der afholdes i Norge hvert andet år



