Tre-akslet DAF skal trække noget af læsset hos stor vognmand i Aarhus

Onsdag 2. maj 2018 kl: 21:00

Af: Redaktionen

Den nye tre-akslede DAF XF 530 FTS SSC har en seks-cylindret MX-13 530 hestes multimomentdieselmotor på 12,9 liter bag kølergitteret. I bagenden af motoren er der tilkoblet en automatisk 12-trins Traxon-gearkasse fra ZF med direkte kraftoverførsel.









Bilen er leveret med et Super Space Cap førerhus med kofanger i galvaniseret stål og to taglygteenheder med projektør- og markeringslygter.









På chassiset er der monteret en aluminiumsbrændstoftank med integreret trin, og bag på førerhuset for oven er der monteret LED arbejdslamper. Batterikassen er monteret i bagenden.









Super Space Cap førerhuset er udrustet med luftaffjedret Luxury Air førersæde med høj ryg, justerbar skulderstøtte og to varmeindstillinger, køleskabsskuffe på 42 liter med luksushåndtag under den nederste køje og et klimaanlæg, der automatisk styrer kabinetemperatur, blæser, luftfordeling og airconditionsystemet.





