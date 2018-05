Busoperatør renser motorer og partikelfiltre med brint

Torsdag 3. maj 2018 kl: 12:00

Miljøvenlige motorer og filtre kræver hyppig rensning

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Et nyt system til at rense motorer og partikelfiltre med brint ser lovende ud. Det er vurderingen hos Keolis i Hinnerup, som har stillet alle Euro 6-busser til rådighed for en indledende test. Det er firmaet Hydrive, som har udviklet og markedsført rensesystemet til personbiler og motorcykler. Testen hos Keolis Hinnerup er en opfølgning på præ-test på Industriholmen i Hvidovre med motorer og filtre på tunge køretøjer.- De foreløbige resultater peger på en reduktion af NOx-udslippet og et mindre modtryk fra filtersystemet til motoren, hvilket er kendte problemer med Euro 6-motorer, siger Anders Farre Nielsen, der er værkstedschef hos Keolis Hinnerup.- Brint-rensningen giver tilsyneladende en mere effektiv motor. Chaufførerne siger de kan mærke effekten. Vi skal også teste, om der er en brændstofbesparelse ved at bruge systemet, siger han videre.Hydrive-systemet tænkes anvendt som en del af den forebyggende vedligeholdelse af busparken hos Keolis Hinnerup. Det er især de nyere busser, som kræver en ekstra vedligeholdelse, og Hydrive-metoden ser ud til at kunne løse et særligt problem, som er specielt for netop de miljøvenlige Euro6-motorer.- I rutetrafikken har vi det særlige problem, at temperaturen i filtersystemet på Euro 6-motorerne ikke bliver høj nok til, at filtrene kan rense sig selv i tilstrækkelig grad, hvilket betyder driftsuregelmæssigheder eller nedbrud, da emissionssystemet oftere skal regenereres eller skal have partikelfiltret renset, forklarer Michael Stubtoft, der er teknisk chef i Keolis.- Det er meget tids- og arbejdskrævende for værkstederne at regenerere og rense partikelfiltrene, så med denne løsning håber vi på at kunne forlænge intervallerne mellem rensningerne. Det nye brintbaserede Hydrive-system kan måske vise sig at være en effektiv løsning. Derfor er Keolis gået med forsøgsprojektet, der skal dokumentere effekten. Vi skal se nogle flere målinger, før vi eventuelt kan udbrede Hydrive til andre af Keolis’ busanlæg, siger Michael Stubtoft.Der skal måles emissioner og modtryk på Euro 6 busser hos Keolis Hinnerup over de næste måneder for at dokumentere effekten af motorrensningen med brint på kort og lang sigt. Økonomien spiller selvfølgelig også en rolle.- Indtil videre kan Hydrive kun bruges på den måde, at der efter aftale kommer en mand fra Hydrive-firmaet med renseudstyret. Hvis metoden bliver en del af vores drift, skal der indgås en serviceaftale med dem, og vi kender endnu ikke økonomien i konceptet. På endnu længere sigt bliver det måske muligt at købe renseudstyret. Der er mange åbne spørgsmål, siger værkstedschef Anders Farre Nielsen.