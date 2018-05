Transportvirksomhed med fokus på det særlige har fået seks nye trailere

Onsdag 2. maj 2018 kl: 11:54

Af: Redaktionen De nye sættevogne af typen STZ-VL 2 har en totalvægt på 36.000 kg og en egenvægt på 10.920 kg. Ved blokvognskørsel er totalvægten 44.000 kg, hvilket giver en nyttelast på omkring 33.000 kg. Ved delbart gods har den en nyttelast på ca. 25.000 kg.Trailernes aftagelige svanehals kan frakobles lastebroen, som gør det muligt at læsse trailerne fra forneden. Den flade lastebro måler 6.550 x 2.550 mm og er enkelt teleskoperbar. Den kan udtrækkes med 5.300 mm til en maksimal længde på 11.850 mm.Det to-akslede modul er udstyret med en kombineret gravemaskine-/kedelgrøft som måler 2.865 x 760 mm. Der er monteret BPW ECO Max-aksler med luftaffjedring. Alle aksler er tvangsstyrede.Alle trædeflader har skridsikker belægning.Derudover er trailerne eksempelvis udstyret med Goldhofer-værktøjskasse monteret på svanehalsen, Wabco Smartboard, centralsmøringsanlæg af fabrikatet Bekamax med to smørepumper, Bosch elektrohydraulikaggregat og EasyControl Comfort til styring og automatisk indsporing af aksler via fjernbetjening.Chassiset er svejst i højkvalitets finkornsstål og lakeret i rød farve. Goldhofer’s lakeringsproces er bygget op i otte trin og er en kvalitetsstandard på alle Goldhofer køretøjer.Trailerne skal erstatte en række gamle trailere og er begrundet i et ønske om at få trailere, der er helt identiske.