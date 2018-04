Lille lastbil tager det store skrald

Mandag 30. april 2018 kl: 12:27

Af: Redaktionen Det er en ny to-akslet DAF LF 210, som ESA Trucks Danmark har leveret til AffaldPlus, der er et fælles affaldsselskab for Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner med i alt ca. 300.000 indbyggere.Den nye DAF LF er specielt indkøbt til opgaven med at indsamle storskrald i Slagelse Kommune og er derfor leveret med en skræddersyet opbygning til håndtering af de fleste typer storskrald i løs vægt og i rullecontainere. Samtidig har den fået monteret overdækning og skydegardiner i den forreste del af det 8,5 meter lange lad, så mere værdifuldt storskrald som eksempelvis møbler kan beskyttes mod regn og køres til genbrug med henblik på videresalg i kommunernes såkaldte Plusbutikker.- Vi har især fokuseret på chaufførernes arbejdsmiljø ved specifikation af bilerne, siger projektleder Leo Andersen fra AffaldPlus og fortsætter:- Storskrald som for eksempel gamle køleskabe, der kan flyttes med sækkevogn, og rullecontainere på hjul, læsses på bilen med læssebagsmækken, mens tungere ting læsses med den lille kran i højre side. Her har vi også fået monteret en trappe, som giver hurtigt og sikker adgang til ladet.DAF’en har en teknisk totalvægt på 14 tons med parabelfjedre på forakslen og luftaffjedring på bagakslen. Da læsset aldrig bliver særligt tungt, er den nedvejet til lige knap 12 tons, hvor den laster 4,8 tons. Den er udstyret med en 4,5 liters fire-cylindret Euro 6-diesel på 213 hk, der er tilkoblet en seks-trins ZF AS-Tronic gearkasse med fuldautomatisk skift samt kraftudtag til drift af kranen. I førerhuset kan chaufføren eksempelvis glæde sig over luksusførerstol med el-varme, air-condition samt stort musikanlæg med integreret navigationsanlæg.Det er ESA Trucks’ salgskonsulent Kim Lassen, der har leveret den nye DAF til AffaldPlus gennem Næstved Vognopbygning, der har stået for konstruktion og montering af det specielt indrettede lad samt montering af den radiostyrede Fassi Micro25-kran og Z-liften med 2.000 kg. løftekapacitet.









Der er desuden monteret en elektronisk vægt i ladbundens bagest i højre side, hvor rullecontainere, paller med videre kan vejes og vægten aflæses på et separat display.- Leverancen af bilen kom i stand efter et offentligt udbud, hvor kombinationen af DAF fra ESA Trucks og opbygning fra Næstved Vognopbyg var det bedste vurderet ud fra pris, kvalitet og levering, siger Leo Andersen.Den første DAF LF210 følges op med levering af endnu én med helt tilsvarende opbygning i løbet af et par uger. Bilerne er indkøbt til at opfylde AffaldPlus’ kontrakt på indsamling af storskrald i Slagelse Kommune i foreløbig fem år med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

