Folketinget behandler lov om varebiler

Torsdag 26. april 2018 kl: 12:38

Behov for ordnede forhold

Af: Redaktionen Vognmandsorganisationen DTL og Specialforeningen for Kurér og Varebilstransportører (SKV) har i en årrække argumenteret for, at der er et udtalt behov for mere ordnede forhold for de vognmænd og chauffører, der kører godskørsel for fremmed regning i varebiler i Danmark. Også EU barsler med en regulering af varebilssektoren, der er blevet et problembarn i flere lande.Formanden for SKV, Thomas Jensen, er godt tilfreds med, at lovslaget er blevet fremsat i så tilpas tid, at det kan nå at undergå en behandlingen i dette folketingsår.- Stor ros til forslagsstillerne, og så må vi håbe, at regeringen ikke benytter sig af forhalingstaktikker ved at trække en vedtagelse i langdrag med alle mulige lovtekniske argumenter, siger han.DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard mener, at der bliver interessant at se, om den politiske debat også vil komme til at indbefatte aktiv deltagelse af transportminister Ole Birk Olesen (LA).- Ministeren har smækket med døren ved ikke selv at fremsætte lovforslaget, men han er samtidig kommet til at lukke sig selv ude med en lang argumentationsrække om overimplementering, administrativt bøvl osv. osv. Så hvis ministeren vil være med i kampen, må det jo i givet fald blive med en byge af spørgsmål til udvalget og forslagsstillerne. Det kan man da kalde den omvendte verden. Men vi kan leve med at bo i ”Omvendtslev”, hvis ellers der er ræson i substansen. Og det mener vi, at der er, siger Erik Østergaard.Ønsket om lovregulering kommer fra branchen selv, der er belastet af dårligt image, grå og sort økonomi og unfair konkurrence. Det er et ønske fra både små og store virksomheder, lastbilvognmænd og varebilsvognmænd - og dem, der kører både med lastbiler og varebiler. Og problemerne har været kendt længe - blandet andet med usædvanligt skarpe udtalelser fra daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (V), der kritiserede branchen for ikke at gøre noget ved situationen.DTL og SKV fremfører, at både staten og private kreditorer taber penge på fallenter og et højt antal konkurser. Det gælder for eksempel manglede indbetaling af moms og A-skatter. Det handler også om bedre mulighed for, at seriøse transportkøbere kan sikre sig mod at anvende useriøse varebilsvognmænd.- Der er behov for mere ordnede forhold, et mere attraktivt erhverv, som kan tiltrække seriøse vognmænd og chauffører. Altså rekruttering til et professionelt erhverv med dygtige vognmænd og chauffører med fokus på trafiksikkerhed, kvalitet, effektivitet, siger Erik Østergaard.