Syriske Mohamed er blevet superchauffør på rekordtid

Mandag 30. april 2018 kl: 10:00

Af: Redaktionen Mohamed M al Adami er en glad mand. Det er lykkedes for at ham at få sit ønskejob som buschauffør. Jobbet har han hos Arriva i Ringsted, som fortrinsvis kører regionale ruter og skolekørsel på Midtsjælland. Driftsleder Normann Hansen hos Arriva i Ringsted er også glad, for han har fået en positiv, serviceminded og ambitiøs buschauffør, som uden videre er gledet ind i det faglige og kollegiale samarbejde på anlægget.Interesserede kan læse hele artiklen i Magasinet Bus - klik