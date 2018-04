Busvognmænd organiserer sig

Torsdag 26. april 2018 kl: 11:06

Taler for en samlet branche

Af: Redaktionen Danske Busvognmænd repræsenterer med de seks nye medlemmer 21 procent mere af busmarkedet end i 2017. Det skyldes blandt andet, at Arriva har over 1.000 rutebusser på landsplan. Vester Skerninge Biler og Århus Minibusser har også føjet flere hundrede busser til foreningens medlemsskare.Opgør man antallet af busser i Danske Busvognmænds medlemsskare, er stigningen ganske betragtelig. I begyndelsen af 2017 rådede Danske Busvognmænds medlemmer tilsammen over 5.200 busser. Med de nye medlemmer er tallet vokset til 6.300.Danske Busvognmænd fremhæver, at organisationen det sidste halve år har kunnet tilføje 13 nye busvirksomheder til medlemslisten i en situation, hvor opkøb, fusioner og konsolideringer betyder, at antallet af virksomheder i Danmark, der udfører buskørsel, bliver færre, men større.Michael Nielsen, der er administrerende direktør i Danske Busvognmænd, glæder sig over hvert nyt medlem. Han understreger samtidig vigtigheden af, at Danske Busvognmænd kan tale for en samlet branche over for politikere og embedsmænd, hvad enten det drejer sig om beslutningstagere på Christiansborg, hos trafikselskaberne eller i kommuner og regioner.- Med de nye medlemmer i foreningen repræsenterer Danske Busvognmænd en samlet busbranche i hele Danmark. Vi arbejder for alle slags virksomheder i Danske Busvognmænd - både dem med 1.000 busser og dem med én eller fem busser i garagen. Det giver os mere vægt, når vi kan repræsentere en så stor del af den samlede busbranche som muligt. Og det gør vi med de seneste mange indmeldinger i Danske Busvognmænd, siger Michael Nielsen.