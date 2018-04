EU støtter Femern Bælt-forbindelsens banedel

Onsdag 25. april 2018 kl: 17:01

Administrerende direktør i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen (th) får overrakt støtteaftale af INEAs direktør, Dirk Beckers (tv)

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Støttebeløbet gives i forbindelse med opgraderingen af jernbanen mellem Ringsted og Nykøbing Falster, som er en del af de danske landanlæg til den kommende Femern-forbindelse. EU-kommissionen anerkender opgraderingen som et prioriteret projekt inden for rammerne af det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Forbindelsen anses som et nøgleelement i færdiggørelsen af den vigtigste nord-sydgående rute, der forbinder Centraleuropa og de nordiske lande.A/S Femern Landanlæg og Banedanmark har sammen ansøgt om EU-støtte. Det er Sund & Bælts datterselskab, A/S Femern Landanlæg, som finansierer opgraderingen af de danske jernbaneanlæg.- Tildelingen af det høje støttebeløb understreger tydeligt den store betydning, Femern projektet har for EU, siger administrerende direktør i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.- Vi er meget stolte af tildelingen, som viser stor opbakning til projektet. Samtidig betyder støtten, at vi kan arbejde videre på et endnu mere robust økonomisk fundament, hvor vi fortsat vil have fokus på at sikre fremdrift i opgraderingen af de danske jernbaneanlæg, så vi opnår den optimale økonomi i hele projektets levetid, siger Mikkel Hemmingsen videre.Når opgraderingen af jernbaneanlæg til den kommende Femern Bælt-forbindelse står færdig, vil den reducere rejsetiden for togpendlere på den danske side betydeligt. Den reducerede rejsetid vil også kunne gøre regionen mere attraktiv som bosætningsområde til gavn for vækst og beskæftigelse.TEN-T Days i Ljubljana fokuserer på, og ønsker, intelligent, bæredygtig og sikker mobilitet i Europa.